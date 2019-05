Exclusief voor abonnees Gamebedrijf BigBen zet in op (race)simulaties Gekeurd door tweakers Redactie

25 mei 2019

In bekendere racegamereeksen als 'Forza Motorsport' en 'Gran Turismo' kunt u met wagens van honderden verschillende maten en gewichten rijden. Maar niet met trucks. Wie toch met een tientonner wil racen, moet naar alternatieve racegames als FIA European Truck Racing Championship kijken, een game van het Franse videogamebedrijf BigBen Interactive die in juli verschijnt. BigBen is tout court meester geworden in simulatiegames die het een beetje in een niche gaan zoeken. Qua alternatieve racegames hebben ze bijvoorbeeld ook de motorracesimulator 'TT Isle of Man: Ride on the Edge' en - leuke vondst! - Bee Simulator, waarin u een zoemend bijtje bestuurt. "We geloven in games die een mechanisch universum tevoorschijn toveren voor de speler", zegt uitgeefdirecteur Benoît Clerc van BigBen. "Een waarin fysica een grote rol speelt." Alle genoemde games zijn uit, of komen binnenkort, op PS4, Xbox One, Switch en pc. (RMe)

