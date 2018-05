GAME • Kingdom Hearts III mixt Disney met Japanse fantasy GOEDGEKEURD DOOR tweakers 26 mei 2018

In de aanstaande videogame 'Kingdom Hearts III' vechten figuren uit de bekende videogamereeks 'Final Fantasy' zij aan zij met Disney-iconen als Donald Duck en Goofy. En ja, die Disneyfiguren véchten. Al vonden de twee bedrijven achter deze onwaarschijnlijke kruisbestuiving wel een gulden middenweg wat het geweld betreft: er vloeit géén bloed, en de zwaarden waarmee er in een gebruikelijk 'Final Fantasy'-game wordt geknokt, werden vervangen door een grote sleutel. "Die 'Keyblade' was een manier om gevechten in de game te brengen zonder dat het geweld onacceptabel zou worden voor Disney", vertelde gamedesigner Tai Yasue ons vorige week, tijdens de voorstelling van de game in Los Angeles. "De sleutel kan niet alleen worden gebruikt om mee te slaan, maar ook om andere dingen mee te doen: dingen openmaken, bijvoorbeeld."

