Galler wordt koninklijk eigendom 07 november 2018

Chocolademerk Galler behoort voortaan de koninklijke familie van Qatar toe. Die nam het Luikse bedrijf achter het iconische merk over van oprichter Jean Galler. Een verrassing is de overname niet. Al in 2006 stapte de koninklijke familie van Qatar in het kapitaal van de chocoladeproducent. In 2011 verwierven de Qatarezen de meerderheid in het bedrijf. En in mei dit jaar lekte uit dat ze ook de resterende aandelen zouden overnemen. Dat wordt nu bevestigd door de familiale aandeelhouder.

