Galeria Inno krijgt nieuwe eigenaar 06 juli 2018

De zes Belgische winkels van Galeria Inno verhuizen naar een nieuwe eigenaar. Het Canadese moederbedrijf Hudson's Bay gaat de helft van zijn Europese winkels (Galeria Kaufhof en Galeria Inno) verkopen aan de Oostenrijkse Signa Holding, die de Duitse warenhuisketen Karstadt controleert. De warenhuizen van de twee ketens zullen terechtkomen in een nieuwe joint venture, waarin de Oostenrijkers de plak zullen zwaaien. Volgens de Wall Street Journal krijgt Hudson's Bay 1,3 miljard euro van Signa als onderdeel van de transactie. Signa neemt ook 750 miljoen euro aan schulden op zich. De krachtenbundeling van Karstadt en Hudson's Bay komt er omdat de twee ketens al jaren lijden onder de concurrentie van Zalando en Primark. Karstadt kon vorig jaar voor het eerst in 12 jaar winst realiseren, Galeria Kaufhof en Galeria Inno blijven verlieslatend en zagen in het eerste kwartaal de verkopen nog met 6,6% terugvallen. 15 verlieslatende winkels zouden met sluiting bedreigd zijn.

