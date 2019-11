Exclusief voor abonnees Galatasaray: maar 13 fitte veldspelers 25 november 2019

Speelt Muslera of niet? Dat is de vraag bij Galatasaray, dat bovenop een pak blessures mogelijk ook nog topdoelman en publiekslieveling moet missen. Coach Fatih Terim heeft kopzorgen... en slechts 13 beschikbare veldspelers. De rest van de wedstrijdselectie wordt aangevuld met jonkies, wat op zich ook goed nieuws is voor de Youth League-wedstrijd van de beloften van Club. Onder de fitte spelers wel de herstelde Babel, die ongetwijfeld aan de aftrap komt. Nzonzi is geschorst na drie gele kaarten, een straf die ook Openda te wachten staat als hij morgenavond tegen een gele kaart aanloopt. (TTV)

