Exclusief voor abonnees Galatasaray komt praten over Samatta 16 juli 2019

Ally Samatta is terug in Genk. Nadat hij de afgelopen weken met Tanzania actief was op de Africa Cup legde de spits gisteren zijn fysieke testen af. Hoelang 'Samagoal' effectief nog bij de landskampioen zal rondlopen, is een goeie vraag. Er is op dit moment een delegatie van topclub Galatasaray naar de Luminus Arena afgezakt om over de transfer van de aanvaller te onderhandelen. Galatasaray is Turks kampioen en won vorig seizoen ook de beker, Fatih Terim is de coach. Een akkoord over de overgang van de 26-jarige spits is er evenwel nog niet. Vorig seizoen was Samatta goed voor 32 goals in 51 matchen. Eerder werd hij al aangeboden bij Leicester, Aston Villa, Burnley en Watford. Genk hoopt rond de 10 miljoen te vangen. (KDZ/KTH)

