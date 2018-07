Galatasaray denkt aan Teodorczyk 25 juli 2018

De Turkse teams hebben de weg naar Anderlecht gevonden. Zo heeft Galatasaray zijn oog laten vallen op Lukasz Teodorczyk (27), spits op overschot bij Anderlecht. In Polen klinkt het dat de gesprekken over een uitleenbeurt met aankoopoptie al gestart zijn. 'Teo' moet weg bij de recordkampioen. Daarnaast is er vage Turkse interesse voor Kara Mbodj (28) - via makelaars informeerden Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas. De Senegalees heeft zijn zinnen gezet op een overgang, maar zou liever naar de Premier League verhuizen. (PJC)