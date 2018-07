Galatasaray denkt aan Bolat 13 juli 2018

Galatasaray is op zoek naar een nieuwe doelman en Sinan Bolat (29) is in beeld bij de Turkse kampioen. Bolat heeft een sterk seizoen achter de rug bij Antwerp en werd als beloning weer opgevist voor de Turkse nationale ploeg. Dat is dus ook Galatasaray niet ontgaan. Fatih Terim (64) is er sinds 2017 weer aan de slag en hij haalde Bolat in juni van 2009 ook al voor het eerst bij de Turkse selectie. Bolat heeft op de Bosuil nog een contract voor twee seizoenen. (SJH)