Galapagos zit op schema

Biotechbedrijf Galapagos was gisteren de sterkste stijger op de Brusselse beurs, met 3,49% winst (tot 80,60 euro). Beleggers belonen daarmee het bericht dat het onderzoek naar het kandidaat-geneesmiddel tegen taaislijmziekte (mucoviscidose) op schema zit. Galapagos werkt aan een behandeling die drie medicijnen combineert, een zogenaamde 'triple combo' - volgens analisten dé sleutel tot succes. Daarvoor starten in het eerste kwartaal de eerste patiëntentests. En dat is belangrijk, want Galapagos heeft al een achterstand tegenover zijn rivaal Vertex. Die doorloopt momenteel al vier zulke combinatietherapieën de tweede klinische testfase. Degroof Petercam stipt kritisch aan dat Galapagos oorspronkelijk zelfs van plan was al eind 2017 met de eerste patiëntenproeven te starten. De resultaten worden wel nog steeds in de zomer verwacht, zoals voorzien.

