Galapagos verbrandt minder cash dan gedacht 04 augustus 2018

Biotechbedrijf Galapagos verwacht dit jaar minder cash op te gebruiken dan eerst gedacht. De eerste prognoses van 220 à 240 miljoen euro worden teruggeschroefd tot nog 180 à 200 miljoen. "Een gevolg van de onlangs aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met Novartis", legt het bedrijf uit. Aan het eind van de eerste jaarhelft had Galapagos nog 1,07 miljard euro in kas. De omzet ging over die periode 40% hoger, tot 101,9 miljoen. Maar ook het bedrijfsverlies verdubbelde, tot 65,8 miljoen. Het nettoverlies liep een vijfde op, tot 59,1 miljoen euro. Dat is echter niet ongewoon voor een biotechbedrijf, dat nog volop investeert in onderzoek en ontwikkeling. "Onze onderzoeksmachine is extreem productief", zegt CEO Onno van de Stolpe. "Onze pijplijn rijpt en raakt klaar voor meer patiëntresultaten van meer programma's in de komende twee tot drie jaar."

HLN