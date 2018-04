Galapagos start klinische tests voor combinatietherapie 25 april 2018

00u00 0

Biotechbedrijf Galapagos is gestart met de klinische tests voor zijn combinatietherapie tegen taaislijmziekte (mucoviscidose). Die zeldzame, levensbedreigende ziekte tast de longen en het spijsverteringsstelsel aan. Galapagos werkt aan een behandeling die drie medicijnen combineert, een zogenaamde 'triple combo'. Volgens analisten is dat dé sleutel tot succes. Maar de Mechelaars hinken wel ongeveer een jaar achterop tegenover hun Amerikaanse rivaal Vertex. Die doorloopt al met vier combinatietherapieën de tweede klinische testfase. Ook Galapagos heeft overigens nog twee andere 'triple combo's' in de pijplijn zitten. Beurshuis UBS schat de kans dat één daarvan op de markt komt op 40%. In dat geval zouden piekverkopen tot 1,3 miljard dollar mogelijk zijn. Maar dat is ten vroegste voor 2021.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN