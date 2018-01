Galapagos koopt Leuvense technologie 00u00 0

Biotechbedrijf Galapagos heeft de exclusieve toegang verworven tot een technologie die mogelijk kan dienen om ontstekingsziektes te behandelen, in ruil voor een licentiebetaling en (in de toekomst) eventuele royalty's op de verkoop. De technologie werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en het Leuvense Centre for Drug Design and Discovery. Die ontdekten dat het MALT1-eiwit in ons lichaam een belangrijke rol speelt in ontstekingsziektes. Lukt het Galapagos dat eiwit stil te leggen, dan zou het zo auto-immuunziektes en zelfs bepaalde soorten kankers kunnen behandelen.