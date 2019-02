Galapagos hoopt eind maart op groen licht voor reumamiddel 23 februari 2019

Eind maart zal biotechbedrijf Galapagos de resultaten van de laatste en cruciale studiefase naar het reumamiddel filgotinib bekendmaken. Dat is het paradepaardje waarmee Galapagos de aanval wil inzetten op het best verkopende reumamiddel ter wereld (Humira). Als de resultaten positief zijn, dan kan Galapagos zijn middel vanaf 2020 in de Benelux op de markt brengen, in 2021 in de rest van Europa en vanaf 2022 in de rest van de wereld. Het zou het eerste middel zijn dat het Mechelse biotechbedrijf kan commercialiseren. De toekomstige pijplijn is ook aardig gevuld, want dit jaar staan 40 klinische studies op de agenda, en die zullen tussen de 320 en 340 miljoen euro aan cash opslorpen, zo blijkt uit de toelichting van de jaarcijfers. Maar met een kaspositie van 1,29 miljard euro vormt dat geen probleem.

