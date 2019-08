Exclusief voor abonnees Galapagos dient marktaanvraag in 17 augustus 2019

Galapagos en zijn partner Gilead dienden bij het Europees geneesmiddelenbureau EMA een aanvraag in om het middel filgotinib op de markt te mogen brengen. Het is bestemd voor de behandeling van reumatoïde artritis. De overheidsdienst verklaarde het dossier al ontvankelijk. Hij buigt zich nu over de inhoud.

