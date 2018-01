GALAPAGOS boekt goede resultaten met artrosemiddel 00u00 0

Galapagos is gestart met de voorbereiding van de tweede klinische testfase voor zijn kandidaat-behandeling tegen artrose, GLPG1972. Het biotechbedrijf publiceerde veelbelovende voorlopige testresultaten voor de Fase 1b-onderzoeken met dat middel. Daaruit blijkt dat het veilig is en goed wordt verdragen door patiënten. In totaal werd GLPG1972 getest in de VS door dertig vrijwilligers tussen 50 en 75 jaar oud, met artrose in hun knie en/of heup. Er was ook sprake van de helft minder kraakbeenafbraak. Tot op heden is er nog geen middel op de markt die artrose kan afremmen. Bestaande behandelingen pakken alleen de symptomen aan. Degroof Petercam beloont de goede resultaten met een hoger koersdoel, van 96 tot 98 euro, en handhaaft het koopadvies. De analisten schatten de kans op slagen op 20%.

