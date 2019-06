Exclusief voor abonnees Galamatch Club tegen Sporting Lissabon 04 juni 2019

Geen titel of beker, dus is er opnieuw ruimte voor de Brugse Metten. Club ontvangt op vrijdag 19 juli Sporting Lissabon, de ploeg van oude bekende Abdoulay Diaby, die afgelopen seizoen de Portugese beker én de League Cup won. De aftrap zal om 20u of 20.30u plaatsvinden. Voor abonnees is de toegang gratis. Het resterende oefenprogramma van Club oogt als volgt: KFC Heist (23/6), KM Torhout (29/6), Heracles (3/7), AZ (6/7), Lokomotiva Zagreb (12/7), Union (15/7). De eerste training gaat door op vrijdag 21 juni, de fandag op 30 juni. (NP)