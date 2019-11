Exclusief voor abonnees Gala-avond met... Gala 20 november 2019

Na het laatste fluitsignaal vierden bondscoach Roberto Martínez en zijn spelers nog een feestje met de fans die afgezakt waren naar het Koning Boudewijnstadion. De Italiaanse zangeres Gala - bekend van 'Freed from Desire', het nummer dat weerklinkt na de goals van de Rode Duivels - trad ook op. Eden Hazard stapte ook even op het podium om haar een shirt van de Duivels te overhandigen... Een feestje in stijl werd het dus, die laatste kwalificatie-interland.

