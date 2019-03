GAIA wil dierenwelzijn in grondwet 18 maart 2019

GAIA heeft een nieuwe campagne gelanceerd waarin gepleit wordt om dierenwelzijn in de grondwet te verankeren. De dierenrechtenorganisatie heeft daartoe een tv-spot gelanceerd die nog tot eind deze maand te zien is op Vlaamse en Waalse tv-zenders . GAIA verzamelde ook al 139.000 handtekeningen voor het voorstel. "Grondwettelijke bescherming van hun welzijnsbelangen en waardigheid is ook voor dieren fundamenteel", aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Indien dieren grondwettelijk beschermd worden, zal dat volgens GAIA een impact hebben op de rechtbanken. "Rechters zullen dierenwelzijn veel ernstiger nemen omdat de grondwet bepaalt wat voor onze samenleving fundamenteel is en ze zullen wetsinbreuken, die nu nog te veel met de mantel der liefde bedekt worden, strenger bestraffen", aldus de organisatie.

