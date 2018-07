Gaf Poetin Trump bal met afluisterapparatuur? 27 juli 2018

"Nu ligt de bal in jouw kamp", zei Poetin tegen Trump toen hij tijdens een persconferentie in Helsinki plots een WK-voetbal tevoorschijn toverde. In de Verenigde Staten wordt nu volop gespeculeerd dat in die bal spionage-apparatuur zou zitten. De officiële WK-bal is inderdaad uitgerust met een chip "waarmee de consument via een smartphone toegang kan krijgen tot exclusieve content", zo staat te lezen op de site van verdeler Adidas. Het Witte Huis wil geen commentaar kwijt, maar zegt dat elk cadeau onderworpen wordt aan strenge veiligheidscontroles. "Ze zullen onder meer nagaan of er radiofrequentie uit voortvloeit", zegt een spionage-expert. (FT)

