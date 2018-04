Gabulov overtuigt 16 april 2018

00u00 0

Er waren vooraf veel twijfels of Vladimir Gabulov wel zou voldoen als vervanger van Kenneth Vermeer, maar de 34-jarige Rus keepte alle twijfels weg. Goed uitkomen, geweldige reflexen en nog enkele andere goede tussenkomsten. Ook bij het tegendoelpunt viel hem niets te verwijten. "Hij heeft een hele goede wedstrijd gekeept", had ook Vanaken gezien. "Hij heeft ons een aantal keer rechtgehouden in de eerste helft. En aan de goal kan hij niets doen. Ik ben blij dat hij deze prestatie kan neerzetten. Dit kan hem vertrouwen geven. En dat is alleen maar goed voor ons." Gabulov blijft zonder blessure nummer één voor de rest van play-off 1. (WDK/TTV)