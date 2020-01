Exclusief voor abonnees Gaat Kiana als allereerste ooit naar de 13de aflevering? 16 januari 2020

't Is gebeurd. Kiana Buttiens heeft het record van twaalf deelnames aan 'Blokken' geëvenaard. Toch zag het er even niet goed uit, want in de voorronde was er slechts een verschil van 100 punten met tegenkandidate Caroline. In de finale vond Kiana dan weer opvallend vlot het achtletterwoord 'laminaat'.

