Gaat Danny dan toch de cel in? 26 maart 2018

00u00 0

Laatste aflevering van 'De Infiltrant' vanavond en die ontrolt zich als een echte actiethriller met achtervolgingen, vechtpartijen en véél afrekeningen. Een Chinese puzzel van bedrog en verraad waar op het einde alle maskers afvallen. Danny Desmet (rol van Geert Van Rampelberg, foto) is er immers achter gekomen dat directeur Potvin een smerig spel speelt. Danny moest voor hem informatie doorspelen over de drugsbende van Freddy Bernaers. In ruil daarvoor zou het parket Danny's kruimeldiefstallen kwijtschelden. Maar Potvin heeft gelogen. Hij wil Danny en zijn bende gewoon inrekenen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN