Gaat Clijsters toch voor publiek tennissen? 27 mei 2020

00u00 0

Vorige week gaf Kim Clijsters (36) nog aan dat World Team Tennis als eerste doel op haar voorlopige kalender zou kunnen komen te staan. Deze Amerikaanse teamcompetitie wil van 12 juli tot 2 augustus negen ploegen verzamelen op één site, The Green Briar in White Sulphus Springs (West Virginia), en heeft daar maar liefst 4,5 miljoen euro aan prijzengeld voor veil. Organisator Carlos Silva wil ook dagelijks 500 toeschouwers toelaten in een stadion met 3.000 zitjes - hij heeft ook een indoorbaan voorzien, mocht het regenen, waar geen fans zouden worden toegelaten. Het officiële tennisseizoen is vooralsnog opgeschort tot begin augustus, maar omdat WTT een demonstratietoernooi is, hoeft het zich niet aan de regels van ATP en WTA te houden. Clijsters maakt deel uit van New York Empire en speelt er aan de zijde van ex-prof Mardy Fish, Sabine Lisicki en dubbelspecialist Neal Skupski. Alle wedstrijden zouden live op (Amerikaanse) televisie of internet komen. (FDW)

