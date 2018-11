Gaat bpost opnieuw staken? Vandaag valt beslissing 15 november 2018

Vandaag beslissen de bonden bij bpost hoe het nu verder moet. Onderhandelen ze verder met de directie? Of wordt er opnieuw gestaakt? De vakbonden zelf zeggen te willen werken aan een oplossing, maar ze staan onder druk van hun achterban. "Men gelooft de beloftes van de directie gewoon niet", aldus Jean-Pierre Nyns van de socialistische bond ACOD. "Ik vrees voor een nieuwe staking, ja. De vorige kwam er ook op vraag van het personeel, niet op vraag van de bonden." De liberale vakbond kreeg een mandaat om verder te onderhandelen. "Maar we zijn één vakbondsfront en zullen samen beslissen", aldus VSOA-secretaris Marc De Mulder. "Ook bij onze mensen is het ongeloof groot." (ARA)