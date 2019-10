Exclusief voor abonnees Gaant!? haalt GOOSE naar Tom Tom Club in Radar 04 oktober 2019

00u00 0

Gaant!? organiseert op zaterdag 16 november een volgende editie van Tom Tom Club in de vernieuwde evenementenlocatie Radar. Met GOOSE haalt het meteen een topnaam naar de voormalige Cherry Moon. "De muziek die er gedraaid wordt is echter niet leeftijdsgebonden en is zowel hedendaags als van vorige decennia, net zoals de band Tom Tom Club slaan we ook geen muziekgenre in de weg en staan we open voor alles, als het maar niet té commercieel is", zegt Lander Merckpoel van Gaant!? Vroege vogels kunnen een ticket bekomen aan 10 euro, iets latere beslissers kopen een ticket aan 13 euro. (YDS)