Gaan shoppen met blindengeleidepaardje 22 februari 2018

00u00 0

Hij is 70 centimeter hoog, heeft blinkende manen en straks ook een waarschuwingsvestje: Dinky, het eerste blindengeleidepaardje van Europa. Over een halfjaar verhuist het beestje van zijn trainer in Tongeren naar Monique Van den Abbeel (42) in Brugge. Dinky kan dan mee op de bus, naar de supermarkt, het zebrapad oversteken en obstakels aanduiden. Eén probleem: "Een paardje staat nog niet geregistreerd als assistentiedier", zegt welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). "Als hij ergens niet binnen mag, heb ik geen voet om op te staan." (BCL/XLB)

