Gaan Ronaldo en Messi eten in Vilnius? 10 september 2019

De burgemeester van Vilnius heeft Lionel Messi en Cristiano Ronaldo uitgenodigd om samen te gaan dineren in een toprestaurant in de Litouwse hoofdstad. De invitatie komt er nadat Ronaldo bij de awarduitreiking van de UEFA in Monaco zei misschien eens te moeten gaan eten met Messi. De twee worden vaak als rivalen beschouwd. Ten onrechte, bleek toen, en dat wil Vilnius nu extra in de verf zetten.