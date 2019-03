Ga naar Lille voor uw bril 07 maart 2019

00u00 0

Ik lees in Dialoog van woensdag dat men de brillenketens ook maar eens moest controleren... daar gaan ze niks vinden. Brillen worden in België drie keer duurder verkocht dan in Frankrijk en bijgevolg zullen de ketens die drie brillen aanbieden voor de prijs van één, niet verkopen met verlies. Ga naar Lille en koop uw bril voor een prikje. Er is dus echt genoeg marge om een 1+2 te doen. Ik denk dat de economische inspectie andere katten te geselen heeft.

Chris Fischer, Wilrijk

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN