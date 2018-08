Ga gratis naar Paul Michiels in park Sorghvliedt 21 augustus 2018

Nog geen plannen morgen? Dan kan je naar een gratis concert van de Belgische poprocker Paul Michiels in Park Sorghvliedt in Hoboken. 'Polle pap' sluit de tiende editie van de concertreeks Camping Louisa af. Samen met Jan Leyers en Soulsister scoorde Michiels eind jaren '80 en begin jaren '90 enkele grote hits zoals 'Changes', 'Through before we started' en vooral 'The Way to your heart', een nummer dat zelfs de 41ste plaats in de American Billboard Top 100 haalde. Michiels heeft echter ook een eigen stem, met meer bluesy werk dat het ontdekken waard is. Wie niet wil rechtstaan tijdens het concert, brengt best een eigen stoeltje mee.

