Ga eens met een oldtimer op hotel 25 augustus 2018

Ansitz Plantitscherhof in Merano, een van de beste hotels in de Italiaanse Alpen, pakt na een ingrijpende renovatie uit met een erg origineel arrangement. Het hotel heeft tien prachtige classic cars die je bij je overnachting kunt bijboeken in een speciaal arrangement. Een Ferrari Dino 208 GT4 uit 1979 en Mercedes-Benz Pagode 230 SL uit 1967, maar ook een open Alfa Romeo 2600 Spider Touring Superleggera uit 1963, hét neusje van de zalm om door de Italiaanse berglandschappen te toeren. Het vierdaagse Oldtimer Arrangement bestaat uit drie overnachtingen in een tweepersoonskamer, gastronomisch halfpension, de huur van een oldtimer, een autotocht door de Dolomieten, een mand voor een romantische picknick, een dagelijks body & mind-programma en gebruik van de exclusieve Golden SPA. (JL)

