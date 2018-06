G7-top flopt 11 juni 2018

Amerikaans president Donald Trump weigert de akkoorden van de G7-top in Canada te ondertekenen. En dat is volgens hem de schuld van Canadees premier Justin Trudeau, die hij "zwak en oneerlijk" noemt in de discussie over de invoerrechten tussen beide landen. Mogelijk wilde Trump - met het oog op zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, morgen - tonen dat er niet met hem te sollen valt. (SSL)

