G5 verzamelde nooit zoveel punten na 6 speeldagen 04 september 2018

00u00 0

Opvallende statistiek. Voor het eerst sinds de invoering van de play-offs in 2009-2010 staan alle G5-ploegen na zes speeldagen in de top zes. Nog nooit eerder gebeurd. Meer nog: er lijkt een mentaliteitswijziging te zijn bij de topclubs. Ze totaliseren dit seizoen na zes speeldagen het grootste puntenaantal - alle punten van de G5 opgeteld - van de afgelopen tien jaar: samen haalden ze 67 op 90. Een verbetering van het vorige 'record' van 2013-2014. Toen haalden ze samen 65 op 90. De Standards van deze wereld lijken een voorbeeld te nemen aan Club Brugge dat vorig jaar de basis voor de titel legde in de reguliere competitie. De tijd dat er bij een nederlaag gezegd werd 'ja, maar de competitie is nog lang', lijkt voorbij. Elke ploeg lijkt er vanaf het begin volledig voor te gaan. (FDZ/JSe)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN