G4S zoekt 250 werknemers 07 november 2018

Beveiligingsfirma G4S wil de komende maanden ruim 250 nieuwe werknemers aantrekken. Veiligheid staat steeds meer bovenaan het prioriteitenlijstje van bedrijven en instellingen en dat leidt tot een aanwervingsgolf in de sector. Concreet wil G4S nieuwe krachten over heel Vlaanderen. Voor Brussels Airport gaat het om bewakingsagenten en buschauffeurs, maar ook in havens en op industrieterreinen in Antwerpen en West-Vlaanderen werft he bedrijf aan. Daarbij wordt ook gekeken naar laaggeschoolden, die bij het bedrijf een intensieve opleiding krijgen en zo klaargestoomd worden als bijvoorbeeld chauffeur. Daarnaast zet G4S in op het aantrekken van nog meer vrouwen.