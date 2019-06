Exclusief voor abonnees G20 bereikt akkoord over plasticsoep 17 juni 2019

De landen van de G20 hebben, na twee dagen vergaderen in Japan, een akkoord bereikt om het plasticafval in zee te beperken. Alleen geven ze weinig details over de manier waarop ze dat willen bewerkstelligen. Toch noemt de Japanse minister van Milieu het akkoord "formidabel". Volgens lokale media zouden de maatregelen op vrijwillige basis zijn, maar zou de vooruitgang wel jaarlijks gepubliceerd worden. De deal toont ook aan dat plasticvervuiling een wereldwijde bezorgdheid geworden is. Onder meer China en Maleisië verbieden al de import van plasticafval uit andere landen.