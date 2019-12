Exclusief voor abonnees FUTSAL 05 december 2019

Landskampioen Halle-Gooik heeft afscheid genomen van coach Fernandao. Beide partijen besloten in onderling overleg om de samenwerking te beëindigen. Assistent Alberto Conejos Sobrueges neemt de taken in afwachting van een nieuwe coach over. (EVL)