FUTSAL 14 november 2018

00u00 0

Landskampioen Halle-Gooik wacht in de tweede ronde van de Champions League een lastige opgave. In Litouwen moet men zich kwalificeren voor de Final Four. Halle-Gooik werd ingedeeld in een poule met het plaatselijke Vytis, Europees kampioen Intermovistar Madrid en de Sloveense kampioen Dobrovec. Alleen de winnaar gaat door naar de finaleronde in maart. Vandaag opent Halle-Gooik tegen Vytis. Morgen volgt de clash met Madrid. Bij de Madrilenen voetbalt Ricardinho, algemeen beschouwd als de beste speler ter wereld. Zaterdag sluit Halle-Gooik het toernooi af tegen Dobrovec. (EVL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN