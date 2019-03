Fusiegeruchten Duitse banken stuwen beurzen 12 maart 2019

De Europese beurzen hebben de week met fraaie indexwinsten ingezet. Vooral de financiële aandelen vuurden de beurzen aan. In de bankwereld wordt immers met spanning uitgekeken naar de mogelijke fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank. De Duitse financiënminister Olaf Scholz bevestigde gisteren dat de toplui van de twee banken opnieuw onderhandelingen zijn gestart over een bundeling van de krachten. Vooral de Duitse regering dringt aan op een fusie. Toch achten experts de kans klein dat er snel witte rook zal verschijnen. Verschillende investeerders twijfelen eraan of een fusie tot hogere returns zal leiden. Toch zouden de banken deze week al uitsluitsel geven of ze voortgaan met het fusie-idee. Op de beurs wordt al geanticipeerd op een samengaan. Deutsche Bank dikte met 5% aan, Commerzbank werd meer dan 7% duurder.

HLN