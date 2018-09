Fusiegemeente krijgt eigen quizcircuit 01 september 2018

00u00 0

Enkele quizorganisatoren uit Zomergem willen hun collega's van andere quizclubs over de streep halen om in te stappen in een gloednieuw quizcircuit. Volgend jaar moet dat uitgebreid worden met Lovendegem en Waarschoot, naar volledig Lievegem. Ghis Reyniers, organisator van de Adidas-quiz van de Sint-Martinusbasisschool, en Tim Maenhout, organisator van de Zovoc-quiz willen met hun voorstel het quizaanbod nog aantrekkelijker maken. "Zo willen we bijvoorbeeld de data van de verschillende organisaties op elkaar afstemmen", zegt Tim Maenhout. "Nu zijn er soms twee organisaties in hetzelfde weekend en dat kunnen we zo vermijden. Samenwerken kan ook resulteren in een grotere prijzenpot." Wie wil instappen kan mailen naar ghis.reyniers@skynet.be. (JSA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN