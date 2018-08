Fusie van moederbedrijf Inno staat op de helling 29 augustus 2018

De kans is serieus verkleind dat het Canadese Hudson's Bay Company zijn Duitse dochter Kaufhof, het moederbedrijf van Galeria Inno, kan fuseren met zijn concurrent Karstadt. Financiële problemen bij Hudson's Bay liggen aan de basis. De Canadezen en de Karstadt-eigenaars voeren al een tijdje fusiegesprekken om hun Duitse ketens te laten samensmelten. Enkele weken geleden leek een deal nog in de maak. Maar een lening van 1,34 miljard euro dreigt roet in het eten te gooien. Die lening verkreeg Hudson's Bay drie jaar geleden voor de aankoop van 41 panden van Kaufhof. Maar in ruil voor die lening moest het bedrijf wel zijn bedrijfsresultaat verbeteren. En daar knelt het schoentje, want Hudson's Bay zit krap bij kas en stapelt de verliezen op. De Duitse bank Landesbank Baden-Württemberg heeft de Canadezen nu tot eind september de tijd gegeven om orde op zaken te stellen, anders wordt het geld teruggeëist. Tot dan liggen ook de gesprekken met de eigenaars van Karstadt stil.

HLN