Fusie Eandis en Infrax bespaart ons 36 euro 29 juni 2018

Op 1 juli fuseren Eandis en Infrax tot Fluvius. Zo ontstaat één bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit en aardgas en de openbare verlichting in alle Vlaamse gemeenten beheert. Bij de fusie hoort een besparingstraject dat vanaf 2022 110 miljoen euro per jaar moet opbrengen. Volgens Fluvius zullen de gezinnen daar mee van profiteren met een gemiddelde verlaging van 36 euro per jaar op de eindfactuur voor aardgas en elektriciteit. De nieuwe naam Fluvius verschijnt begin 2019 in het straatbeeld. Tot dan worden alle activiteiten voor klanten nog onder de vertrouwde namen Eandis en Infrax uitgevoerd.