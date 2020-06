Exclusief voor abonnees Fury vs. Joshua in de maak BOKSKAMP 11 juni 2020

We krijgen een nieuwe superkamp in het boksen bij de zwaargewichten. Anthony Joshua (30) en Tyson Fury (31) hebben een financiële overeenkomst gevonden voor twee gevechten. Joshua en Fury verdelen op dit moment alle wereldtitels bij de zwaargewichten onder elkaar. In een ultiem gevecht willen de twee alle wereldtitels bij de zwaargewichten op het spel zetten om uit te maken wie de beste is.