Exclusief voor abonnees Fuifganger sluit zichzelf op in werftoilet zonder klink 24 juni 2019

00u00 0

De snelste en properste oplossing is niet altijd de beste. Een fuifganger beleefde zaterdagnacht enkele hachelijke momenten toen hij plots opgesloten bleek te zitten in een werftoilet. Rond 2.40 uur wilde een jongeman een plasje maken toen hij van een fuif kwam aan de surfclub in De Panne. Hij zag een werftoilet, waarvan hij pas ná zijn plasje zag dat er geen klink aan de binnenkant zat. Aangezien hij geen kant uit kon, belde hij de brandweer. Die brak het toilet open en kon de jongeman na een halfuur bevrijden. Ook de politie kwam langs om een pv op te stellen. (JHM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis