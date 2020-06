Exclusief voor abonnees Fuif in Antwerps appartement: 60 jongeren naar huis met boete 29 juni 2020

00u00 0

Als het regent in Parijs, druppelt het in... Antwerpen. Ook daar werd zaterdagnacht een illegaal feestje gehouden. Niet op straat, maar in een appartement op de Meir. De politie kwam ter plekke nadat een buur geklaagd had over geluidsoverlast. "Onze mensen stelden vast dat er bijzonder veel volk aanwezig was. Een aantal mensen probeerde zich nog te verstoppen, zonder succes", klinkt het bij de politie. "In totaal kregen meer dan 60 aanwezigen - allemaal tussen 18 en 34 jaar - een boete, waarna iedereen de locatie verlaten heeft zonder verdere problemen." De GAS-boetes zijn recent opgetrokken en kunnen nu oplopen tot 350 euro. (CVDP)