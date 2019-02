Fuglsang bezorgt Astana zesde rondezege 25 februari 2019

Astana blijft zijn stempel drukken op dit seizoensbegin. Na Ion Izagirre (Valencia), Luis Leon Sanchez (Murcia), Miguel Angel Lopez (Colombia), Gorka Izagirre (Provence) en Alexey Lutsenko (Oman) zorgde Jakob Fuglsang in de Ruta del Sol al voor de zesde eindzege in een rittenkoers. De Deen zet de teller van zijn team daarmee op elf. Dat is evenveel als Mitchelton-Scott, voor wie Vueltawinnaar Simon Yates en Europees Kampioen Matteo Trentin de slotetappes wonnen. Tim Wellens speelde zaterdag in de koninginnenrit zijn leiderstrui kwijt. "Ik stond voor een onmogelijke opdracht", vond hij. "Ik wist dat Astana me onder druk zou zetten. Het was gewoon te zwaar in de finale. Net voor de laatste klim kreeg ik het lastig. Ik kon dan ook niet volgen toen er werd aangevallen. Jammer. Maar ik ben tevreden over de afgelopen week. Met deze goeie benen trek ik ambitieus richting Omloop." Wellens (negende) en Dylan Teuns (tiende) sloten wel af in de top tien. Wellens werd ook eindwinnaar van het puntenklassement. (JDK)

