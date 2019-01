Frutos wordt sportief directeur in Chili 04 januari 2019

Het lijkt al zo lang geleden dat Nicolás Frutos (37) coach was van Anderlecht. Momenteel bouwt de Argentijn zijn carrière uit in Zuid-Amerika. Na een periode als sportief directeur bij het Paraguayaanse Olimpia Asunción gaat de voormalige spits nu het beleid uitstippelen bij San Luis de Quillota, een Chileense tweedeklasser. Na het ontslag van René Weiler was Frutos even T1 van paars-wit, maar na de komst van Hein Vanhaezebrouck verliet hij het Astridpark. (VDVJ)