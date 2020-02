Exclusief voor abonnees Frutos loopt stage op Neerpede 18 februari 2020

00u00 0

In 2017 nog hoofdcoach, nu stagiair. Nicolás Frutos (38) loopt momenteel stage op Neerpede. Dat doet de ex-spits in het kader van zijn trainersopleiding. Dat Frutos net bij Anderlecht beland is, is opmerkelijk en ook weer niet. Hij is er een graag geziene oud-speler, maar anderzijds moest hij er drie jaar geleden wel in mineur vertrekken na een weinig succesvolle passage als trainer ad interim. Hij is ook analist voor de Franstalige tv. (PJC)