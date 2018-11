Fruittelers luiden alarmbel: "Ons geld is op" 14 november 2018

00u00 0

De Belgische fruittelers staan aan de rand van het faillissement, zo klagen ze aan. "Onze geldreserves zijn op. We verkopen onze appels en peren noodgedwongen met verlies. Stilaan moeten we onze gronden verkopen aan inhalige investeerders terwijl Europese subsidies in de zakken van veilingen verdwijnen." Zo'n 200 telers verenigden zich nu in een nieuwe beweging, om samen op te komen voor hun belangen. Zo startten ze al een petitie op Facebook. Onder hen ook Raf Goffin uit Wellen. "We kunnen niet lijdzaam blijven toekijken tot de laatste appel van de boom valt", zegt de 43-jarige teler. "We gaan volgende week op gesprek met minister van Landbouw Denis Ducarme en we gaan actie voeren op de Fructurabeurs om er de wat oudere fruittelers te overtuigen, die niet zo mee zijn met sociale media. Maar als er geen oplossingen komen, sluiten we hardere acties niet uit. Het is ons meer dan menens." (DSS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN