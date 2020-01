Exclusief voor abonnees Fruitsap nauwelijks gezonder dan cola 11 januari 2020

00u00 0

De wetenschapswebsite quest.nl stelde zich de vraag hoe gezond vruchtensap nu werkelijk is. Het antwoord op die vraag is enigszins ontnuchterend. Uit de test bleek dat een glas sinaasappelsap of een smoothie - ondanks het gezonde imago - ongeveer evenveel suiker bevatten als een glas cola, zelfs als er geen suiker aan het vruchtensap toegevoegd is. Een glas fruitsap bevat weliswaar meer vitamine C dan je in een dag nodig hebt, maar daar krijg je doorgaans toch al genoeg van. Bovendien geeft vruchtensap niet snel een gevoel van verzadiging, doordat de vezelst uit het fruit zijn gefilterd.

