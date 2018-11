Fruitboer beslecht burenruzie met muur van kisten RTZ

26 november 2018

05u00 0 De Krant In het Limburgse Ulbeek moet de lokale politie bemiddelen in een bizarre burenruzie. Een fruitteler heeft een metershoge muur van fruitkisten gebouwd, pal langs de gevel van zijn buren.

De twee hadden eerder al eens discussies toen de fruitteler zijn plantage moest afbranden. Dat was hij wettelijk verplicht, omdat er bacterievuur was vastgesteld. De rookontwikkeling zorgde echter voor rook- en roetschade bij de aanpalende familie Spanoghe, die dan ook haar beklag deed. De fruitteler verraste hen met de muur fruitkisten, die al het licht in hun woning wegneemt. Volgens de teler zelf is er van pesterijen helemaal geen sprake, maar zijn de kisten er voorlopig gewoon tijdelijk opgestapeld voor opruimwerken. (RTZ)

