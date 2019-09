Exclusief voor abonnees Froome zit weer op de fiets 30 september 2019

Chris Froome traint weer op de weg. De Brit toonde op Twitter hoe hij zich in een Ineos-trui met zijn fiets naar buiten waagde. De renner timmert aan zijn terugkeer na een val in het Criterium du Dauphiné. Daaraan hield hij breuken over in een dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel. (ODBS)